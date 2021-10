Mali : le Premier ministre Choguel Maïga tente d'apaiser les tensions avec la France

Alors que les relations avec Paris sont au plus bas, sur fond de déclarations polémiques sur le « lâchage » présumé de la France avec le redéploiement de Barkhane, le chef du gouvernement malien, en visite à Genève, assure qu'il n'y a aucun sentiment anti-français au Mali. Et que les deux peuples sont plus liés que jamais.





« Le Mali et la France constituent un vieux couple, affirme le Premier ministre Choguel Maïga, au micro de notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche. Il y a par moments des scènes de ménage, mais je ne crois pas que ça va aboutir au divorce. Les uns sont énervés, ils disent beaucoup de choses sur le coup de l’énervement. Je pense qu’il y a beaucoup de perte de sang-froid. »