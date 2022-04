Mali : Le service militaire désormais obligatoire pour tout Malien admis à la Fonction publique

Le Service militaire obligatoire au Mali

Le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a annoncé, lors de la cérémonie de présentation au drapeau des recrues de la 2e cohorte 2021 du Service national des jeunes (SNJ) que le service militaire est désormais obligatoire pour tout Malien admis à la Fonction publique.





Sept cents jeunes ont bénéficié d'une formation au centre d’instruction de Bafô, dans la région de Ségou. Durant six mois, les membres de la 2e cohorte ont été soumis à une formation tactique, photographique et d’armement.

"Cette formation s’inscrit dans la droite ligne de la refondation de notre système de gouvernance, particulièrement celle relative à la défense et à la sécurité", a révélé le chef de l’Etat au cours d’une interview accordée à la presse.