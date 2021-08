Mali: quinze soldats tués dans une embuscade dans le centre, selon l'armée

Morts de 15 soldats maliens

Quinze soldats maliens ont été tués au cours d'une embuscade imputée aux jihadistes ce jeudi 19 août dans le centre du pays, a annoncé l'armée malienne. Au moins une vingtaine d'autres ont été blessés et conduits dans un hôpital de la localité de Sévaré.

L’attaque a eu lieu précisément entre les localités de Nokara et de Boni dans le centre du Mali. Attribuée aux jihadistes, elle a été officiellement qualifiée de « complexe ».





Un véhicule piégé a d’abord explosé au passage des forces de sécurité du Mali, et automatiquement après, il y a eu des tirs intenses sur le convoi de l’armée. Les militaires maliens ont riposté. Si dans leurs rangs, selon un bilan provisoire, on reconnaît quinze décès, le nombre de victimes dans les rangs des assaillants n’est pas connu, ils repartent généralement avec leurs morts.