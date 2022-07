Mali : Un mandat d’arrêt International lancé contre trois ex Ministres et un ex Dg de Banque

Traque contre d

Le Mali lance la traque contre d’anciens ministres de l’ex régime d'IBK. Il s’agit de deux anciens ministres de l’Economie et des Finances, d’un ancien ministre de la Défense Nationale et d’un ancien directeur général de la Banque Malienne de Solidarité. Dans un communiqué rendu public, ce jeudi 28 juillet 2022, et signé le Procureur Général Mamoudou Timbo, le parquet renseigne : « Suite à l’ouverture par la chambre d’instruction de la Cour Suprême du Mali d’une information judiciaire sur les faits qualifiés de crimes de faux et d’usage de faux, d’atteinte aux biens publics et de complicités de ses infractions, faits liés à l’affaire du marché public dit Paramount, lequel marché public s’inscrit dans la mise en œuvre de la loi d’orientation et de programmation militaire ainsi que la loi de programmation pour la sécurité intérieure, un mandat d’arrêt international daté du 25 juillet 2022 a été lancé respectivement contre les personnes ci-après nommées :





Boubou Cissé, Ex ministre de l’Economie et des Finances





Thieman Hubert Coulibaly, Ex Ministre de la Défense Nationale





Mamadou Diarra dit Igor, Ex Ministre de l’Economie et des Finances