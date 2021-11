[Vidéo] Manifs au Burkina : Un convoi de l’armée française bloqué

Ça chauffe depuis deux jours au Burkina Faso où les manifestants protestent à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-nord du pays où ils ont bloqué un convoi logistique de l’armée française en transit vers le Niger voisin.





Ces manifestations sont une réponse à l’appel de la Coalition des patriotes africains (COPA/BF). Des milliers de personnes réclament le départ des troupes françaises du Burkina.