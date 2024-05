Mauritanie : Crash d’un avion de l’armée lors d’un vol d’entraînement de routine

En Mauritanie, un des avions de l’Ecole Militaire de l’Aviation d’Atar a été victime d’un accident en milieu de semaine dernière. L’appareil qui effectuait un vol d’entraînement de routine s’est écrasé après une défaillance technique.