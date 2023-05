Minusma : La société civile de Gao annonce une plainte contre un proche de Kemi Seba

Au Mali, les membres de Yérèwolo debout sur les remparts, un mouvement de la société civile, se sont réunis au palais de la Culture de Bamako, dans la soirée du vendredi 28 avril. Ils ont, à l’occasion, exigé le «retrait pur et simple» de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali.





«La Minusma est une fabrication française»





Pour le mouvement dirigé par Adama Ben Diarra alias «Ben le Cerveau», «la Minusma est une fabrication française. Elle est dirigée par des militaires français et alliés. Elle continue d’entretenir la guerre et la peur au Mali, et de soutenir les terroristes».





Ce mouvement reproche également à la force onusienne la publication de «rapports mensongers tous les trois mois, dans le but de démoraliser et de démobiliser les troupes maliennes engagées au front». Ces rapports visent «à engager des poursuites judiciaires contre les plus hautes autorités du Mali devant les juridictions internationales et à envisager des sanctions contre le Mali», soutient Yérèwolo debout sur les remparts.





«Un groupe obscur»





Ce point de vue est balayé d’un revers de main par des organisations de la société civile de Gao réunies au sein de la Fédération des organisations de la résistance civile de Gao.





Selon Oumar Yacouba, président de cette fédération, il ne revient pas à un «groupe obscur» de demander le départ de la Minusma. Seules les autorités maliennes ont cette prérogative, puisque c’est à la demande de Bamako que les «Nations Unies se sont réunies pour engager cette mission».







Pour qu’il soit «radié du Conseil national de transition»





Le président de la Fédération des organisations de la résistance civile de Gao (Forc-G) informe, par ailleurs, qu’une plainte sera déposée contre Adama Ben Diarra alias «Ben le Cerveau», pour qu’il soit radié du Conseil national de transition». «Ce n’est pas parce qu’un mouvement à Bamako veut le départ de la Minusma que nous allons le suivre», a clairement fait savoir Oumar Yacouba.