Niger : de fortes pluies ont fait plus de 80 morts, le fleuve Niger monte toujours à Niamey

Des inondations ont entraîné la mort de plusieurs dizaines de personnes et provoqué des dégâts importants dans près de 538 communes du Niger. Les régions de Maradi et Zinder sont les plus touchées avec 58 morts à la date du 29 août. Des pluies diluviennes s'abattent depuis plusieurs semaines dans ce pays habituellement très sec et l'eau continue de monter sur les rives du fleuve Niger. Les précisions de Harold Girard, correspondant de France 24.



Le chef de la junte au pouvoir en Guinée, le colonel Mamady Doumbouya, s'est engagé auprès de la Confédération africaine de football à ce que la Coupe d'Afrique des nations attribuée à son pays ait lieu comme prévu en 2025. Il a reçu à Conakry une mission de la CAF venue s'enquérir de l'avancement des préparatifs alors que le doute persiste quant à la capacité de la Guinée d'accueillir cette compétition.



Le groupe ivoirien Les Patrons sera en concert au Zénith de Paris le 10 septembre, à l'occasion de la célébration de ses 20 années de carrière musicale. La formation zouglou s'est révélée en 2002, à la sortie de son premier album "Nègre Noir". Clem'so et Éric sont les invités de ce "Journal de l'Afrique".