NIGER : des pluies torrentielles font 5 morts et d’importants dégâts dans plusieurs quartiers de la capitale

Dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 août, une forte pluie (72 à 144mm) s’est abattue sur la ville de Niamey faisant cinq (5) morts, des centaines de sinistrés et provoquant d’importants dégâts dans plusieurs quartiers de la capitale. Une situation désolante qui remet encore à nu la faiblesse des infrastructures d’assainissement de la ville et qui risque de se répéter au regard des risques de fortes précipitations attendues cette année ainsi que les prochaines saisons mais aussi de l’urbanisation galopante conjuguée à un aménagement sauvage que connait la capitale depuis quelques années.



Des habitations totalement inondées, des maisons effondrées, des infrastructures endommagées, des routes complètement impraticables, des arbres déracinées, des quartiers difficilement accessibles, des sinistrés qui ne savent plus à quel saint se vouer et qui essaient tant bien que mal de sauver ce qui peut l’être encore, tel est le triste spectacle qu’offrait la capitale suite aux fortes précipitations enregistrées dans la nuit de ce mardi 10 au mercredi 11 août 2021. Selon le relevé pluviométrique, les hauteurs de pluie enregistrées vont de 71,2mm à 144,8 mm selon les quartiers soit une moyenne de 107 mm en quelques heures. La Direction générale de la protection civile (DGPC) a annoncé un premier bilan de cinq (05) morts.









Ce mercredi, aux premières heures de la journée, les autorités municipales et les éléments de la Protection civile étaient à l’œuvre pour constater les dégâts occasionnés par les eaux au niveau de plusieurs quartiers de la ville et prendre les mesures d’urgence nécessaires notamment pour secourir et apporter de l’aide aux sinistrés. Le bilan est encore en cours mais au regard de l’ampleur de la situation, il risque de s’avérer catastrophique comme en témoignent les nombreuses images qui inondent les





Un air de déjà vu qui interpelle encore les autorités





Cette situation désolante n’est pas sans rappeler celle qu’a connu la capitale l’année dernière où les inondations ont fait d’importants dégâts avec des centaines de ménages affectés qui aujourd’hui encore sont hébergés sur des sites de sinistrés aménagés par les autorités dans certains quartiers périphériques de la ville. Elle remet surtout à nu la faiblesse des infrastructures d’assainissement de la ville notamment le système défaillant d’évacuation des eaux qui est, en grande partie, à la base des dégâts constatés. Une situation qui pourrait aussi s’aggraver au regard des fortes précipitations attendues non seulement cette année mais aussi les prochaines saisons, conséquence du changement climatique, et à laquelle vient s’ajouter l’urbanisation galopante et un aménagement sauvage que connait la principale ville du Niger ces derniers années. De quoi interpeller sérieusement les autorités à tous les niveaux même si des promesses et autres engagements ont été pris ces dernières années, à chaque saison et son lot de catastrophe, sans que cela se traduise en actes concrets sur le terrain.









Comme en 2020, le Niger connait cette année une saison de pluie marquée par de fortes précipitations. Plusieurs localités du pays ont déjà enregistré d’importantes précipitations ayant provoquées de graves inondations. A la date du 8 Août dernier et selon le dernier bilan actualisé par la Direction générale de la protection civile (DGPC) au ministère de l’Intérieur, les inondations ont fait 44 morts dont 15 à Niamey, 34 blessés et 45.768 sinistrés qui sont répartis dans 5.218 ménages.