Nigeria : Mort suspecte d'un milliardaire

Brûlé vif en plein office de l’église céleste. Le milliardaire et philanthrope nigérian Kayode Badru succombera finalement à l’hôpital, le 5 mai 2021, soit deux jours après avoir rejoint Lagos en provenance de Dubaï, son lieu de résidence.



Le pasteur de l’église céleste qui avait aspergé le défunt de fortes doses de parfum durant un rituel de bénédiction en son honneur a d’abord pris la poudre d’escampette avant d’être appréhendé par la police.



Ce fait divers consterne tout le Nigeria, poussant les responsables des églises célèstes de Christ de Lagos de décréter, samedi 8 mai 2021, que désormais tout parfum spirituel devant être aspergé sur une personne doit être dilué avec de l’eau.



Durant cet office d’où il ne ressortira pas vivant, le milliardaire, genou à terre et tenant une bougie, était entouré de 7 personnes tenant aussi des bougies pendant que le pasteur lui aspergeait du parfum très inflammable au contact de l’huile et du feu.



Engagé sur le social, Kayode Badru était rentré expressément pour participer à la remise de diplôme à 40 étudiants qu’il avait sponsorisé à l’Academy for innovative art and technology (ACIATECH).