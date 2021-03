Nigeria: sept villageois et trois soldats tués par des hommes armés

Au moins dix personnes, dont trois militaires, ont été tuées mardi dans une attaque perpétrée par des hommes armés dans un village de l'État de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, ont indiqué mercredi 17 mars des habitants à l'AFP.











Les assaillants sont arrivés à moto et ont envahi le village de Kabasa, ouvrant le feu sur ses habitants. «Les bandits ont tué sept personnes dans le village», a déclaré Saminu Usman, habitant de Kabasa. Des soldats stationnés dans la localité voisine de Magami ont été déployés dans le village pour les affronter. «Trois soldats ont été tués dans ce combat avec les bandits», a ajouté Saminu Usman. Ce bilan a été confirmé à l'AFP par un deuxième habitant, Bube Badamasi.





Les autorités locales ont confirmé à l'AFP l'attaque, déplorant la perte de vies humaines, mais sans donner le nombre exact de victimes.





«Bandits»





Depuis une dizaine d'années, des groupes criminels, appelés «bandits» par les autorités, terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria. Ils attaquent des villages, volent du bétail et enlèvent sur les routes des personnalités locales ou des voyageurs contre rançon. Ils rayonnent depuis des camps situés dans la forêt de Rugu qui s'étend sur les États de Zamfara, Katsina, Kaduna ainsi que sur des parties du Niger. L'armée nigériane s'est déployée dans la région en 2016 et un accord de paix avec certains de ces hommes armés a été signé en 2019 mais les exactions se sont poursuivies.









Ces derniers mois, ces gangs - qui agissent a priori pour l'appât du gain et sans raison idéologique - ont multiplié les attaques visant des écoles, provoquant l'émoi dans le monde entier. Fin février, ils avaient enlevé 279 adolescentes dans leur école située dans l'État de Zamfara, avant de les libérer quatre jours plus tard. Jeudi encore, des hommes armés ont pris d'assaut un établissement scolaire, dans l'État de Kaduna, kidnappant 39 étudiants. Une opération militaire est toujours en cours pour les secourir.