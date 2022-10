ONU: le Gabon exige le retrait «immédiat des forces militaires russe en territoire ukrainien»

le Gabon exige le retrait «immédiat des forces militaires russe

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté ce mercredi 12 octobre 2022 une résolution dans laquelle elle demande à la Russie de revenir sur sa « tentative d’annexion illégale » de quatre régions ukrainiennes à la suite de « soi-disant référendums illégaux ». Prenant part à cette réunion, le Gabon a voté en faveur de la résolution condamnant l’annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes.





Si le pays s’était abstenu le vendredi 30 septembre dernier lors d’un Conseil de sécurité des Nations-Unies, cette position semble avoir changé depuis lors. En effet, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Gabon s’est rangé derrière les pays comme la France et les États-Unis en condamnant l’annexion par la Russie des régions ukrainiennes de Zaporijjia, Kherson, Lougansk et Donetsk.





Le texte de la résolution intitulé « Intégrité territoriale de l’Ukraine : défense des principes consacrés par la Charte des Nations Unies », a été adopté par 143 voix pour, 5 contre et 35 abstentions. La résolution n’est pas contraignante. Comme les 142 autres pays ayant voté « Pour », le Gabon considère donc que les décisions prises par la Russie les 21 février et 29 septembre 2022 concernant le statut desdites régions « constituent une violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine ».





Dans le même élan, le Gabon a également condamné «les soi-disant référendums» organisés par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine dans ces quatre régions, exigeant notamment le retrait immédiat « sans condition de toutes ses forces militaires du territoire de l’Ukraine et à l’intérieur des frontières internationalement reconnues du pays ».