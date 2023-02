Ouganda : déclarée morte, une fille de 17 ans se réveille à la morgue

En Ouganda, un fait pour le moins invraisemblable s’est récemment produit dans le district d’Apac (Kyoga du Nord). Une fille de 17 ans déclarée morte s’est réveillée à la morgue. Elle avait été battue à mort, (du moins c’est ce qu’on croyait), par la population pour avoir volé des bananes. Selon le porte-parole de la police régionale de Kyoga du Nord, ce sont ses agents qui ont transporté le corps à la morgue.





« Elle a été battue à mort par une foule l’accusant de vol. Nos agents se sont rendus sur les lieux, ont enregistré des déclarations et ont transporté son corps à la morgue de l’hôpital principal d’Apac » a déclaré Patrick Jimmy Okema à la presse.





Autopsie manquée





Alors que les médecins se préparaient à procéder à l’autopsie du corps, ils ont découvert que la jeune fille était toujours en vie. Elle a rapidement été transportée dans le service réanimation de l’hôpital et est toujours surveillée par l’équipe médicale.





Selon le porte-parole de la police, ses hommes ont déjà mis la main sur l’un des agresseurs. Les autres sont pour le moment en cavale. M Okema les invite à se rendre le plus tôt possible. « Ceux qui sont en fuite devraient savoir que nous les avons profilés. Alors, ils devraient simplement se livrer à la police et répondre aux accusations de tentative de meurtre avant que nous les traquions » a-t-il déclaré.





Ne pas se faire justice