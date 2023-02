Pape François : «La RDC et l’Afrique méritent d’être respectés et écoutés »

Visite du Pape François au Congo

Le Pape François est, depuis hier, à Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC) pour une visite de quatre (4) jours. Dans une déclaration faite devant des autorités et postée sur Twitter, il a asséné ses vérités : «La RDC et l’Afrique méritent d’être respectés et écoutés, ils méritent espace et attention. Cessez d’étouffer l’Afrique: elle n’est pas une mine à exploiter ni une terre à piller. Que l’Afrique soit protagoniste de son destin! ».