Patrice Talon, nouveau Président de l'UEMOA

Patrice Talon, Président de l'Uemoa

La Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) a désormais à sa tête un nouveau Président. Il s'agit du chef de l'État béninois, Monsieur Patrice Talon, qui a été désigné par ses pairs pour présider cette grande Institution sous-régionale lors d'un double sommet CEDEAO-UEMOA qui s'est tenu le vendredi 25 mars 2022 à Accra au Ghana. Patrice Talon prend ainsi le relai de l'ancien Président Burkinabé Roch Marc Christian Kaboré et selon le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Bénin, M. Aurélien Agbenonci, qui a animé un point de presse hier samedi 26 mars 2022, à la salle Fleuve Jaune de son ministère, le nouveau Président de l'UEMOA a décidé de placer son mandat sous le signe des réformes.