Pêche illicite: le Cameroun écope d'un "carton rouge" de l'UE

Pêche illicite, le Cameroun sanctionné

La Commission européenne a infligé jeudi un "carton rouge" au Cameroun pour son manque de coopération dans la lutte contre la pêche illicite, en proposant d'ajouter ce pays à la liste des Etats sanctionnés.





"Nous pratiquons une tolérance zéro à l'égard de la pêche INN (illicite, non déclarée et non réglementée, NDLR), et la Commission a donc agi avec fermeté aujourd'hui en adressant un carton rouge au Cameroun", a déclaré le commissaire européen chargé de la pêche, Virginijus Sinkevicius.





L'exécutif européen avait adressé un "carton jaune" au Cameroun en février 2021 et classé ce pays comme "non coopérant", pointant "l'incapacité" des autorités du pays "d'assurer un contrôle adéquat de la flotte de pêche nationale".





"Le Cameroun a continué d'enregistrer des navires pêchant en dehors de ses eaux, y compris un navire de pêche INN (impliqué dans des activités de pêche illicite, NDLR) sans que leurs activités ne fassent l'objet d'un quelconque suivi", explique la Commission dans un communiqué.





L'exécutif bruxellois annonce vouloir proposer aux Etats membres de l'UE d'ajouter le Cameroun à la liste noire des pays "non-coopérants" dont les produits de la pêche sont bannis du marché européen.





A l'heure actuelle, le Cameroun n'exporte pas ces produits vers l'UE car ils ne répondent pas aux normes sanitaires européennes.





L'inscription sur la liste noire implique aussi notamment l'interdiction pour les Européens d'acquérir des bateaux de pêche battant pavillon du Cameroun ou de mener des opérations de pêche conjointes avec ces navires.





La pêche illicite constitue "l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes", souligne la Commission qui se dit prête à poursuivre les discussions avec le Cameroun afin d'aider le pays à remédier aux insuffisances constatées.





La Commission a adressé des cartons rouges à six autres pays depuis 2013: le Belize, le Cambodge, les Comores, la Guinée, le Sri Lanka, Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Parmi ces pays, le Belize, la Guinée et le Sri Lanka ont réalisé les changements requis pour sortir de la liste noire.