Pénurie de carburant en Gambie : Le directeur de Gam-Petroleum et deux autres personnes arrêtés

Saihou Drammeh, le directeur général de Gam-Petroleum, la société des pétroles de la Gambie ; le directeur des opérations de ladite institution et une femme, qui était la secrétaire d’un homme d’affaires du nom d’Aboubacarr Jawara ont été arrêtés.



Leur arrestation fait suite à la récente pénurie de carburant qui a touché la Gambie durant plusieurs semaines.



La police gambienne refuse de donner plus de détails sur cette affaire.



Selon une source de emédia, qui donne l'information, il s’agit "d’une livraison non autorisée de plusieurs barils de carburant à un homme d’affaires gambien qui aurait mal tourné".



Les hommes d'affaires Aboubacarr Jawara et Momodou Jagana, proches du Président gambien, Adama Barrow sont mis en cause dans cette affaire.



La transaction aurait mal tourné entre la société des pétroles et ces hommes d’affaires. L’un d'entre eux avait payé la transaction de carburant mais l’argent a été déposé sur le compte d’un propriétaire de bureaux de change. Celui-ci aurait encaissé 1,9 million de dollars et l’aurait remis à une femme travaillant comme secrétaire dans l’entreprise d’Aboubacarr Jawara.



Les enquêteurs cherchent à découvrir comment l’argent destiné à Gam-Petroleum a été versé sur le compte d’un propriétaire de bureaux de change et sous quelles instructions.