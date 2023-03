Pour Patrice Talon, faire appel à Wagner « n’est pas condamnable si... »





Un point de vue qui tranche avec celui véhiculé par l’Occident qui condamne systématiquement la présence de cette société de sécurité privée en Afrique ou ailleurs. Pour M Talon, faire appel à Wagner "n’est pas condamnable si le but de sa mission est purement sécuritaire". « Je relativise le principe de l’intervention privée militaire » « Le principe n’est pas condamnable. En Afghanistan, des sociétés de prestation de sécurité privées sont intervenues pour protéger des édifices et consorts…Je relativise le principe de l’intervention privée militaire. Si la mission de Wagner est purement sécuritaire au service d’un pays qui est en proie à l’insécurité, au djihadisme et qui n’a pas les moyens humains, techniques, n’a pas les hommes qu’il faut, aguerris qu’il faut, que ces pays-là fassent appel à un prestataire privé, sur le principe, ce n’est pas condamnable pour moi » a déclaré le chef de l’Etat béninois.





Cependant si la prestation de cette société privée n’est pas purement sécuritaire, et qu’elle doit « servir un régime pour des exactions et consorts, cela est condamnable et condamné », nuance le locataire du Palais de la Marina. Patrice Talon a également livré son point de vue sur la guerre en Ukraine lors de cette sortie médiatique. La neutralité est une « façon de promouvoir l’usage de la force » Il a fermement condamné la campagne militaire russe dans ce pays. « La Russie est un ami de vieille date du Bénin. Et malgré l’intervention de la Russie en Ukraine, la Russie demeure un ami du Bénin. Et ce n’est pas parce que nous sommes des peuples amis qu’il faut se garder de ne pas condamner ce que fait la Russie en Ukraine. Le Bénin condamne parce que l’usage de la force n’est pas à promouvoir », a déclaré Patrice Talon.

Pour lui, face à ce conflit, les Etats doivent même se garder d’être neutre, parce que la neutralité est « une façon de promouvoir l’usage de la force pour régler les conflits et cela est dangereux notamment pour les pays du Sud comme le Bénin et encore pour les pays qui ont une force militaire faible ou qui n’ont pas de puissance militaire ».

