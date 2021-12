Poursuites judiciaires contre Yahya Jammeh en Gambie: le fils du journaliste Hydara garde espoir

Poursuites contre Yahya Jammeh en Gambie

La Commission vérité, réconciliation et réparations (TRCC), qui a enquêté en Gambie sur les crimes présumés commis durant les 22 ans de pouvoir de Yahya Jammeh, recommande des poursuites judiciaires contre l'ex-dictateur devant un tribunal international. Le fils de Deyda Hyadara, journaliste assassiné, accueille avec soulagement et espoir cette décision.





Le vendredi 24 décembre, le ministre de la Justice gambien a rendu public le rapport de la Commission vérité réconciliation et réparation. Il recommande des poursuites judiciaires contre l'ancien président Yahya Jammeh, en exil en Guinée équatoriale (depuis février 2017). Selon la Commission, Yahya Jammeh est responsable de nombreux crimes commis pendant les 22 années qu'il a passées au pouvoir.





Parmi ces crimes: l'assassinat du journaliste Deyda Hydara, le 16 décembre 2004. Durant les auditions menées par la CVR, deux anciens hommes de main de Jammeh ont avoué avoir tiré sur le journaliste d'investigation.