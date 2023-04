Près de 5 tonnes de cocaïne saisies au large des côtes africaines





Près de cinq tonnes de cocaïne ont été saisies en mer mercredi par la marine française à bord d'un cargo "au large des côtes africaines", ont annoncé vendredi les autorités maritimes françaises dans un communiqué.





La saisie de 4.740 tonnes a été effectuée "au nord de l'équateur" par le patrouilleur de haute mer "Premier-maître L'Her" de la Marine nationale, appuyé "par le Falcon 50 de la Marine nationale détaché à Dakar, au Sénégal, et le système de mini-drone aérien embarqué pour la Marine (Smdm)", précise la préfecture maritime de l'Atlantique.

La cargaison de cocaïne a été transférée sur le navire militaire français pour y être détruite.

Le cargo en cause, dont le nom n'a pas été précisé, battait pavillon de Saint-Christophe-et- Niévès dans les Caraïbes. Après l'intervention française dans les eaux internationales, il a ensuite repris sa route avec son équipage.





L'intervention s'est effectuée "avec l'accord de l'Etat du pavillon (Fédération de Saint- Christophe-et-Niévès), en application de l'article 17 de la convention des Nations unies de lutte contre les trafics illicites de stupéfiants et substances psychotropes", ajoute la préfecture maritime.

L'opération a été conduite en coopération avec la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED).





"La parfaite coopération entre les acteurs nationaux et internationaux de la lutte contre les stupéfiants, en particulier le centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants (Maoc-n), et le réseau diplomatique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (Meae), a permis d'obtenir ce résultat", se félicite la préfecture maritime.





Le patrouilleur "Premier-maître L'Her" est engagé depuis fin janvier dans l'opération Corymbe pour contribuer à la sécurité maritime et lutter contre les activités illicites dans le golfe de Guinée en lien avec des pays africains et européens, selon le communiqué.