Présidentielle en Côte d’Ivoire : le Djiboutien Dileita Mohamed Dileita nommé envoyé spécial de l’UA

Dileita Mohamed Dileita, l'ancien Premier ministre de Djibouti

L’ancien Premier ministre de Djibouti va diriger l’équipe de l’Union africaine chargée d’observer le scrutin présidentiel du 31 octobre en Côte d’Ivoire.





Selon nos informations, ce poste a été proposé à Dileita Mohamed Dileita par Moussa Faki Mahamat le 14 octobre. Dans son courrier, que Jeune Afrique a pu consulter, le président de la Commission de l’Union africaine (UA) lui écrit que les enjeux de l’élection ivoirienne « commandent plus que jamais la présence de notre organisation aux côtés du peuple de Côte d’Ivoire, pour l’accompagner dans cette phase particulièrement délicate de la consolidation de sa démocratie et en assurer un aboutissement heureux et pacifique. »