Présidentielle en Gambie : Un sondage donne barrow vainqueur

Voilà une nouvelle qui fait plus que des heureux dans le camp du pouvoir. Un récent sondage mené par the Center for Policy, Research and Strategic Studies (Centre d’études politiques, de recherche et de stratégies) de l’Université de Gambie a révélé que le National People’s Party du président sortant, Adama BarroW, est susceptible de remporter la présidentielle de décembre avec 31% d’intentions de vote.



Une telle hypothèse suffirait à faire réélire le président sortant, -le scrutin étant à majorité simple-.



La collecte de données a eu lieu entre fin juillet-début août et a pris en compte un millier de foyers. Autre information de taille révélée par l’étude, 40% de l’électorat estiment encore être indécis.



Quelle crédibilité faut-il accorder à cette étude d’opinion ? Les auteurs dudit sondage clament leur indépendance, tandis que les principaux partis de l’opposition minimisent et parlent de "non-évènement".