Présidentielle ivoirienne : La Cedeao félicite Ouattara

Malgré un troisième mandat très contesté avec son lot de morts et d’arrestations, la commission de la Cedeao a tenu à féliciter Alassane Ouattara. Dans un communiqué, l’entité dirigée par l’Ivoirien Jean-Claude Kassi Brou « adresse au président élu ses chaleureuses félicitations en même temps que ses vœux sincères de succès, dans la conduite de la mission que lui a confiée le peuple ivoirien souverain ».La commission invite Ouattara a œuvré pour le rassemblement des Ivoiriens afin de faire face aux défis de l’émergence. Aux citoyens du pays, l’opposition en premier certainement, la commission recommande de placer ‘’la paix et la cohésion sociale’’ au dessus de toute autre considération et à résoudre les différends dans le dialogue et la voie légale.