Prix Africain de Développement : Le Rwanda sacre Dr Malick Diop

Dr Malick Diop, Dg de l'Asepex, "suivant délibération du jury du Prix Padev", a été distingué meilleur artisan africain du secteur de la promotion des exportations. En effet, selon une lettre de la Fondation Deux Cent25, l'importance du volume de ses activités dans le domaine de l'exportation , ainsi que sa "remarquable action au profit de sa clientèle", lui ont valu cette consécration.





Au Rwanda…





Le Dg de l'Asepex recevra, ainsi son trophée en compagnie des autres lauréats de la présente édition, au cours de la cérémonie solennelle baptisée Padev Kigali 2020, Elle aura lieu du 19 juillet au 21 juillet 2020 au Rwanda. Et elle rassemblera autorités politiques, diplomatiques, opérateurs économiques, institutions de la finance, société civile, décideurs, médias, etc.





Sur le prix Africain de Développement





Ainsi, dans le but d'œuvrer à l'instauration d'une culture du travail, du mérite et de l'excellence comme valeurs cardinales de la société africaine, des organisations de la société civile de douze (12) pays africains, dont la Fondation 225, ont créé en 2006 à Abidjan, le Prix Africain de Développement, en abrégé PADEV.





Depuis, cette distinction est décernée, chaque année, à des personnes physiques et morales dont les œuvres dans leurs secteurs d'activité respectifs, par leur qualité et leur impact, constituent des modèles de contribution au développement de leurs pays et, partant, de l'Afrique, Ce mérite est également reconnu à celles qui œuvrent à la construction d'États africains démocratiques et de paix.