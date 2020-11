Procès de l'attentat de la Terrasse à Bamako: «Ibrahim 10» et Sadou Chaka condamnés à mort

Procès de l'attentat de la Terrasse à Bamako:

Le Mauritanien Fawaz Ould Ahmed alias « Ibrahim 10 » et son co-prévenu, Sadou Chaka sont condamnés à la peine de mort ainsi qu’à 10 millions de francs CFA d’amende pour les attentats du restaurant la Terrasse et de l’hôtel Radisson Blu de Bamako. Ces deux attaques avaient coûté la vie à 25 personnes, ainsi qu'à deux assaillants.





Ils ont été reconnus coupables par la cour d’assises anti-terroriste de Bamako ce mercredi 28 Octobre, d’appartenance à un groupe jihadiste, d’homicide en lien avec une entreprise terroriste et de financement du terrorisme.