Procès/ Guinée : Le président du tribunal renvoie un avocat de Dadis, ce qu’il s’est passé

Le procès ouvert en Guinée suite aux massacres du 28 septembre 2009 a connu les coups de colère de Dadis Camara ; mais jamais d’expulsion d’avocat en pleine audience. C’est désormais chose faite. Hier mardi 24 janvier 2023, le président du tribunal a expulsé Me Pépé Koulémou, un des avocats de Moussa Dadis Camara.





Tout a commencé quand ce dernier, a demandé à son client s’il reconnaissait avoir été insulté par Me Paul Yomba Kourouma, l’un des avocats de Toumba Diakité. « Vous savez que vous avez tellement été injurié par nos confrères qui assurent la défense de Toumba Diakité » lance-t-il à l’ex-putschiste. Le président du tribunal Ibrahima Sory 2 Tounkara le coupe : « Personne n’a été injurié ».





« Alors Maître, je vous demande de quitter la salle… »





Pour le juge, « le tribunal n’a jamais laissé passer des propos injurieux venant de quiconque ». Il demande alors à Me Koulémou de retirer ses propos. Celui-ci refuse et poursuit : « Mon client, le capitaine Moussa Dadis Camara, a été insulté publiquement par Me Paul Yomba. Et je refuse de retirer mes mots ».





« Alors Maître, je vous demande de quitter la salle. Vous n’avez plus le droit à la parole, où je serai obligé d’appeler les forces de sécurité pour vous sortir de la salle » lui répond le président du tribunal.





« Vous allez voir si Dadis va dire un mot à votre tribunal »





L’homme en toge quitte alors la salle d’audience, mais prévient que son client ne répondra plus à aucune question. « Ok, je sors. Vous allez voir si Dadis va dire un mot à votre tribunal, il va garder le silence ». Après le clash, l’audience a été suspendue.