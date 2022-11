Quand Macky Sall joue les bons offices pour l’homme le plus riche d’Afrique francophone

Baba Danpullo, milliardaire camerounais

La tension est à son comble entre Baba Danpullo, milliardaire camerounais présenté comme l’homme le plus riche d’Afrique francophone, et l’Afrique du sud. En 2020, la First National Bank a fait saisir les biens immobiliers de Danpullo en Afrique du Sud, accusant le milliardaire camerounais de n’avoir pas remboursé plusieurs échéances de prêts contractés par des entreprises de son groupe pour un total de 615 millions de rands, soit 34 millions d’euros environ.





Danpullo, de son côté, affirme être victime d’une campagne « raciste, xénophobe et inhumaine ». Début septembre, il a obtenu la saisie au Cameroun des comptes de plusieurs filiales de groupes sud-africains à qui il réclame 370 millions d’euros.





Dans ce conflit, un homme s’est beaucoup investi, si l’on en croit Jeune Afrique : Macky Sall. Le chef de l’État sénégalais, par ailleurs président en exercice de l’Union africaine, est intervenu pour tenter une médiation entre le milliardaire et les autorités sud-africaines.