RDC : ce que le remplacement de Kamerhe par Nyembo dit de la stratégie de Tshisekedi

Guylain Nyembo Mbwizia a été nommé directeur de cabinet de Félix Tshisekedi le 25 janvier 2021

En nommant Guylain Nyembo Mbwizia à la tête de son cabinet en remplacement de Vital Kamerhe, condamné en juin 2020, Félix Tshisekedi avait plusieurs objectifs en tête.





« Stratégique ». C’est le mot qui revient lorsque l’on interroge l’entourage immédiat de Félix Tshisekedi sur la nomination de Guylain Nyembo Mbwizia au poste de chef de cabinet du chef de l’État congolais. Il remplace désormais officiellement Vital Kamerhe, qui, condamné à 20 ans de prison pour détournements de fonds et corruption en juin dernier, n’exerçait déjà plus ses fonctions depuis son arrestation, le 8 avril.





Jusqu’alors directeur de cabinet adjoint chargé des questions économiques et de la reconstruction, Guylain Nyembo Mbwizia est décrit par ses proches comme un homme « posé » et « dans la retenue ». Formé à l’économie en Belgique, où il côtoyé Félix Tshisekedi, il a un temps été le secrétaire national chargé de la jeunesse de la branche « Bénélux » de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS, le parti du chef de l’État).