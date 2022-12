RDC: les condamnations se multiplient après un massacre de civils dans le Nord-Kivu

L'armée congolaise a signalé et dénoncé jeudi 1er décembre un massacre d’une cinquantaine de civils à Kishishe, une localité sous contrôle du M23 située à une centaine de kilomètres de Goma. D’autres sources locales évoquent un bilan plus lourd. Les faits se seraient déroulés mardi 29 novembre et les combattants du M23 sont soupçonnés.







Human Rights Watch a été parmi les premières organisations à alerter. Sans donner de chiffres, elle a fait état d’informations crédibles de meurtres de civils à Kishishe. Décrivant une situation extrêmement volatile, elle a demandé à la Monusco de se déployer dans la zone et de faire, « de la protection des civils, une priorité contre de nouvelles attaques de représailles ».





De son côté, la Monusco n’a pas non plus avancé de bilan précis, mais évoque « un grand nombre de victimes civiles ». Elle condamne ces actes. Elle demande également à toutes les autorités compétentes d’enquêter sans délai sur les faits et de traduire les auteurs en justice. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme a été saisi de la question et se tient, a dit la mission, prêt à contribuer à ces efforts.





Un possible « crime de guerre » pour le représentant de l'UE





Des condamnations sont venues aussi des pays occidentaux. Ces actions pourraient s'apparenter à des crimes de guerre, disent par exemple la représentation locale de l’Union européenne (UE) ainsi que de l’ambassade des États-Unis. De son côté, Andrew Mitchell, Ministre d'État britannique au Développement, a appelé à la cessation des hostilités, à une enquête rapide et aux sanctions contre les auteurs.





Pour sa part, le prix Nobel de la Paix Denis Mukwege se dit horrifié par ces informations faisant état, je cite, de massacre de masse, de personnes disparues et de recrutement forcé d’enfants. Il a appelé aux sanctions contre ce qu’il appelle « les forces d’occupation ».