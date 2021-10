RDC : Un nouveau cas d’Ebola inquiète les autorités sanitaires

Un nouveau cas d’Ebola a été détecté dans la zone de santé de Butsili, dans la province du Nord-Kivu, a fait savoir le ministère de la santé de la République démocratique du Congo (Rdc).







C'est l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) qui a confirmé la présence du virus Ebola dans les échantillons prélevés sur un enfant décédé le 6 octobre.





La 10ème épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo a fait près de deux ans et elle est la deuxième plus grande épidémie dans le monde.





Au moment où elle s’est terminée, on comptait 3481 cas, 2299 décès et 1162 survivants. La 12ème épidémie d’Ebola dans le pays, qui a eu lieu à et autour de la ville de Butembo, s’est terminée au bout de trois mois avec 11 cas confirmés, un cas probable et six décès.