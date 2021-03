Respect mandat : Buhari donne le nom d'une rue à Issoufou

L'hommage que le président nigérian a rendu à son ex-homologue du Niger, Mouhamadou Issoufou sonne comme un désaveu à ses pairs de la Côte d'Ivoire et de la Guinée qui ont tous brigué un troisième mandat. Buhari a donné à Issoufou le nom d'une rue au Nigeria. La rue s'appelle désormais "Mahamadou Issoufou expressway"."Je l'ai félicité pour la fin réussie de son second mandat à la République sœur du Niger ainsi qu'au valeureux peuple du Niger pour le processus réussi d'une élection libre, juste et crédible", écrit Buhari sur son compte Twitter, après avoir reçu Issoufou hier au palais.Ce dernier également s'est dit honoré par cette marque de reconnaissance de son voisin. "Cela témoigne de nos relations personnelles et des relations excellentes entre le Nigeria et le Niger. Son geste m'a touché, je le remercie beaucoup", réagit Issoufou sur Twitter.