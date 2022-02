Retrait de barkhane du Mali : La réaction de Macky Sall

« Considérant les situations nouvelles au Mali, nous comprenons cette décision prise par les autorités européennes, françaises de ne pas poursuivre leur interprétation sur le théâtre malien ». Cette déclaration est du président Macky Sall, ce jeudi à Paris à côté de Emmanuel Macron, Nana Akufo Addo et Charles Michel, suite à l’officialisation du retrait du Mali des forces française (barkhane) et européennes (takuba).



Le président Macky Sall a participé hier aux discussions sur l’avenir des forces françaises et européennes au Sahel en tant que président en exercice de l’Union africaine. Macky Sall qui s’est incliné devant la mémoire des soldats français tués en Afrique a salué les efforts et sacrifices de la France au Mali en particulier, au Sahel en général.



Lorsqu’il parle de situations nouvelles, Macky Sall évoque notamment les ‘’deux coups d’Etat’’ et les difficultés entre autorités maliennes et autorités européennes à s’entendre sur les opérations en cours.



Au-delà du Mali, le chef de l’Etat sénégalais a donné sa position sur la place des forces européennes dans la région. « Nous souhaitons ardemment poursuivre avec nos partenaires européens les efforts solidaires déjà engagés de longue date que nous avons toujours salués, en particulier la présence française au Mali », a-t-il ajouté.



Macky Sall semble conforter les Européens lorsqu’il rappelle que la Cédéao a ‘’appliqué rigoureusement ses textes’’ après avoir accompagné les autorités de transition. « Lorsque nous avons été devant l’impossibilité de trouver un consensus sur une date raisonnable pour la tenue d’élection, l’acte additionnel portant sur la bonne gouvernance et la démocratie a été appliqué », souligne-t-il.



Il ajoute toutefois que les échanges se poursuivent. D’ailleurs une réunion est prévue lundi prochain avec la Cédéao et l’Union africaine.