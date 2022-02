Road trip d’Antoine Viallet au Bénin : découverte d’un petit pays aux grandes ambitions

La nature est présente au sud de la ville avec ses 40 kilomètres de bord de mer et des plages sauvages ou aménagées. Prendre la route des Pêches c’est découvrir un panorama d’une plage sans fin et propre et le quartier de Fidjrossè … et c’est aussi découvrir la lagune et le spot Bab’s dock et au Nord le lac Nokoué.