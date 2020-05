Rwanda : comment l’étau s’est resserré autour de Félicien Kabuga

Le dossier sur Félicien Kabuga, entre les mains d’un enquêteur de l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre (OCLCH), à Paris, le 19 mai 2020.

C’est à La Haye, à près de 10 000 kilomètres du Rwanda, que la traque de Félicien Kabuga a trouvé un second souffle, près de 26 ans après que ce dernier a quitté son pays. La relance de ce dossier emblématique s’est faite en juillet 2019, lors d’une réunion tenue sous l’égide du « Mécanisme », la structure qui assure les fonctions résiduelles du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), lui-même chargé de juger les principaux instigateurs des massacres commis contre les Tutsi au printemps 1994.Félicien Kabuga est alors l’un des trois principaux fugitifs rwandais accusés par la justice internationale d’avoir joué un rôle majeur dans le génocide. Homme d’affaires prospère, proche du régime hutu avant et pendant le génocide, il a fondé et financé la Radio-Télévision libre des Mille Collines (RTLM), qui propagera messages de haines et appels à l’extermination des Tutsi. Il est également soupçonné d’avoir importé plusieurs centaines de tonnes de machettes, l’arme qui fut au cœur de la machine meurtrière, et d’avoir assuré le transports de miliciens Interahamwe vers les lieux des massacres.Lors de cette réunion, le procureur du Mécanisme, le magistrat belge Serge Brammertz, décide d’associer aux gendarmes de l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre (OCLCH) leurs homologues britanniques et belges afin de venir renforcer la « Tracking Unit » qui œuvre à la traque des grands génocidaires depuis la création du TPIR. Avec un objectif : remettre sur le haut de la pile des priorités le dossier du « financier du génocide », qui nargue la justice internationale depuis 1997.