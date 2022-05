Rwanda : Kagamé propose un poste de Conseiller Spécial à Drogba

Le Rwanda, qui s’affirme de plus en plus comme un géant du continent en matière de développement, a compris que pour jouer dans la cour des grands, il fallait s’attacher les services des grands.



C’est dans ce sens que Paul Kagamé continue de bâtir un État fort et durable. D'ailleurs, ce n’est pas un hasard si le Rwanda fait partie des références du continent en matière d’économie, de préservation de l’environnement, de développement durable, de promotion du genre, etc.



Et, rappelle le journal Le Quotidien qui cite ci.opera.news, pour atteindre ses objectifs, le Président rwandais n’hésite pas à s’attacher les services d’experts et spécialistes du continent.



Hier, c’est sur l’ex-patron du Crédit Suisse, l’Ivoirien Tidjane Thiam, que le Président du Rwanda mettait le grappin afin de présider aux destinées de l’Agence gouvernementale char­gée du développement et de la promotion du Kigali Interna­tional Financial Center (Kifc).



Aujourd’hui, profitant d’un coup de fil de soutien et de réconfort à Didier Drogba, candidat malheureux lors des élections de la Fif, le Président Kagamé lui a glissé une proposition de collaboration.



Connaissant le charisme et la notoriété de l’ex-capitaine des Eléphants, Kagamé souhaite l’avoir dans son équipe chargée des sports. À cet effet, un poste de Conseiller spécial lui a été proposé.



Si la légende de Chelsea n’a pas encore donné de suite à cette demande, cela est cependant une énième reconnaissance au-delà des frontières ivoiriennes et pourrait être un excellent tremplin pour rebondir dans 4 ans à la Fif.