Rwanda: première audience pour les neuf opposants proches de Victoire Ingabire

Audience du Youtubeur Rwandais

La première audience du youtubeur Théoneste Nsengimana et des huit proches de l’opposante Victoire Ingabire, arrêtés il y a quinze jours, avait lieu mardi 2 novembre. L’accusation a détaillé des charges en lien avec différentes activités de mobilisation politique et l’organisation de « l’Ingabire Day », une journée de solidarité avec les prisonniers d’opinion rwandais.





Ils étaient neuf à se présenter devant les juges mardi 2 novembre. Parmi eux, Sylvain Sibomana, membre du parti non reconnu de Victoire Ingabire. Il est sorti de prison il y a moins d’un an, et il semble être le principal accusé dans cette affaire. Selon le parquet, il a suivi aux côtés d’autres opposants des ateliers en ligne sur des techniques non-violentes de renversement d’un régime autoritaire.