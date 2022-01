Sanctions Cédéao : Assimi Goita appelle les Maliens à la résistance

Les mots du colonel Assimi Goïta sont suffisamment clairs pour ne pas laisser le moindre doute quant à sa détermination à continuer la mission et à faire face à l’adversité. « L’heure est au rassemblement de tous les Maliens, sans exclusif, pour réaffirmer nos positions de principes et défendre notre patrie. Chaque Malien, chaque Malienne où qu’il se trouve doit se comporter en défenseur des intérêts supérieurs du Mali », lance-t-il d’emblée.



Vu la gravité de la situation, Goïta invite ses compatriotes à taire les divisions pour se retrouver autour de l’essentiel, le Mali. «Il est donc temps pour nous chers Maliens, de nous retrouver, de nous renforcer afin de pouvoir exister en tant que nation. »



Goïta se dit attaché à un retour des civils au pouvoir. Mais il pense qu’il y a des préalables pour ne pas revenir demain refaire la même chose. « L’histoire sociopolitique de notre pays nous a prouvé à maintes reprises qu’il nous fallait impérativement revoir en profondeur le système afin d’éviter un éternel commencement ».



Seulement, il n’a pas le sentiment d’avoir été entendu par ses pairs de la communauté qui ont décidé de sanctionner lourdement le Mali. Qu’importe, Bamako portera la réplique. « La cédéao et l’Uemoa se sont assumés, nous en ferons autant », prévient le colonel.



Malgré tout, Assimi Goïta se dit ouvert au dialogue. Il espère même que la Cédéao acceptera de faire un examen minutieux de la situation du pays. Mais dans tous les cas, la junte affiche une détermination à assumer sa mission, espérant pouvoir compter sur les Maliens. Elle assure avoir pris toutes les dispositions pour l’approvisionnement du pays.



Mais pour le moment, l’heure est à la résilience. « Le chemin qui mène au bonheur est une voie dure et très dure. Toutefois, avec courage et dévouement, nous allons y arriver », déclare Goïta.