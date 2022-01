Sanctions de la CEDEAO : Le peuple malien mobilisé pour soutenir les autorités de la transition

Après les sanctions "injustes" et "illégitimes" infligées au peuple malien, par la CEDEAO et l'UEMOA, la nation malienne dans toutes ses composantes a décidé de se mobiliser contre vents et marées pour soutenir les autorités de la transition.



"Cette mobilisation qui se particularise par son caractère inédit et une mobilisation exceptionnelle, a eu lieu à Bamako à la place de l'indépendance, ainsi que dans toutes les régions administratives du Mali. Tous les segments de la société malienne et toutes les couches socio-professionnelles ont démontré à suffisance le désir ardent de notre peuple de frayer son propre chemin qui le conduira inexorablement vers la liberté", lit-on dans un communiqué signé par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, Colonel Abdoulaye Maiga.

Il ajoute : "le Gouvernement de Transition salue et remercie le peuple du Mali qui a su à l'unisson, exprimer haut et fort, son soutien indéfectible au processus de refondation du Mali. Le Gouvernement exprime sa profonde gratitude et ses remerciements aux peuples et aux Gouvernements des pays frères et amis, qui ont apporté leur soutien et leur solidarité à notre pays le Mali, dans ces moments cruciaux de son histoire".