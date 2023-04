Sectes: les drames les plus meurtriers

La découverte dans une forêt du Kenya d'au moins 51 corps de fidèles d'une secte, dont le chef aurait préconisé de jeûner pour "rencontrer Jésus", a été précédée de plusieurs drames qui ont défrayé la chronique.







Apocalypse dans la jungle du Guyana: 914 morts





En 1978, 914 adeptes de la secte du Temple du Peuple, meurent dans la jungle du Guyana, en Amérique du Sud, volontaires ou victimes d'un suicide collectif.





L'emprise du "révérend" Jim Jones sur ses fidèles semble expliquer ce saut dans la mort d'hommes, femmes et enfants, en majorité des Noirs américains pauvres, qui avaient quitté la Californie pour construire un monde idéal.





Le gourou avait fondé en 1973 "Jonestown", une "société authentiquement socialiste, enfin dépouillée de tout racisme, de tout sexisme et de toute forme de discrimination contre les vieux". Mais d'anciens adeptes ont évoqué la consommation de drogues, la famine et l'asservissement sexuel.





Massacre ougandais: plus de 700 morts





En 2000, plus de 700 adeptes de la secte d'origine protestante de la "Restauration des Dix Commandements de Dieu" périssent en Ouganda, en Afrique de l'est, soit au cours de cérémonies de suicides collectifs, soit tués par les dirigeants.





Une première vague de 300 adeptes sont morts brûlés dans leur église barricadée de l'extérieur à Kanungu (sud-ouest). La police exhume aussi les corps de 400 personnes, principalement des femmes et des enfants, entassés dans des fosses communes.





La plupart des victimes ont été empoisonnées, mais certaines ont été étranglées ou poignardées.





76 victimes d'une secte anti-fédérale au Texas





En 1993, 76 membres de la secte des "Davidiens", dont 20 enfants, sont retrouvés morts dans les cendres de leur ferme-forteresse à Waco au Texas.





Assiégée depuis 51 jours, la secte opposée au pouvoir fédéral américain déclenche un incendie quand la police donne l'assaut.





Le gourou David Koresh, qui se considérait comme le Christ, n'en réchappe pas.





74 morts en quatre temps pour l'Ordre du Temple solaire





En 1994, 48 membres de la secte ésotérique de l'Ordre du Temple solaire sont retrouvés morts carbonisés à Cheiry et aux Granges-sur-Salvan, deux villages de Suisse romande, puis cinq autres au Canada.





Des lettres-testaments accréditent le suicide collectif, mais la justice conclut que plus des deux tiers ont été assassinés. Les responsables de la secte, Luc Jouret et Joseph Di Mambro, figurent parmi les victimes.





L'année suivante, 16 corps carbonisés de membres de la secte sont découverts dans le Vercors (sud-est de la France). Parmi les morts: la femme et un fils de l'ancien champion de ski français Jean Vuarnet.





L'histoire se répète en 1997 au Canada, avec la mort de cinq adeptes.





Suicide de 39 personnes en Californie





En 1997, 39 membres de la secte Porte du Paradis meurent après avoir absorbé des barbituriques et de l'alcool près de San Diego en Californie.





Les adeptes affirmaient qu'ils venaient d'une autre planète et qu'ils avaient été envoyés en Amérique comme des anges.





Secte d'une prêtresse en Corée du Sud: 32 morts





En 1987, 32 disciples de la secte de la "prêtresse" Park Soon-Ja sont retrouvés morts à Yongin près de Séoul.





Selon la police, la majorité des victimes, dont certaines avaient absorbé du poison, ont été étranglées à l'aide d'un fil de nylon par un homme qui s'est pendu. La prêtresse et trois de ses enfants font partie des morts.





Le métro de Tokyo attaqué au gaz sarin par une secte





En 1995, plusieurs membres de la secte Aum déposent dans des wagons bondés du métro de Tokyo des sacs de gaz sarin, qu'ils crèvent à l'aide de parapluies avant de prendre la fuite pour échapper aux émanations de la substance neurotoxique inodore.





L'attaque, qui plonge la capitale japonaise dans la panique, provoque la mort de 13 personnes et l'intoxication de plus de 6.300 autres. Après des années de péripéties judiciaires, 13 membres de la secte condamnés à mort sont exécutés en 2018, dont son fondateur et gourou Shoko Asahara.