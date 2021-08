Semences détournées : 3 personnes arrêtées en Guinée-Bissau

Trois individus ont été mis aux arrêts par la police en Guinée-Bissau pour semences détournées offerts par le Sénégal dans le cadre de la coopération entre les deux pays.





Dans les colonnes du journal "Rewmi Quotidien", Teresa Alexandrina Da Silva, directrice de la police judiciaire de renseigner que "Ses services ont récupéré, lors d'une opération menée la semaine dernière à la suite d'une information, plus de cinq cents sacs de semences et engrais donnés par le gouvernement du Sénégal et revendus par un groupe de jeunes du Mouvement national d'appui à la bonne gouvernance".