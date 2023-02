Sénégal, Mali, Guinée, Guinée-Bissau, Sierra Leone : ce que la Sonatel fait gagner à ces cinq pays

La Sonatel a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 1455 milliards de francs CFA au Sénégal, au Mali, en Guinée, en Guinée-Bissau et en Sierra Leone. Il s’agit d’une croissance de 9% par rapport à 2021. Celle-ci a été obtenue «sans hausse des tarifs, malgré le renchérissement des coûts de production du fait de la poussée inflationniste», souligne la société téléphonie, reprise par Enquête.



Une bonne partie de ces ressources sont affectées aux États concernés. Ce qui place le groupe Sonatel parmi les «premiers contributeurs à la création de valeur dans ses pays de présence, avec 65% du chiffres d’affaires consolidé du groupe qui est redistribué dans ces économies au titre de l’exercice 2022».



Dans le détail, le leader de son secteur au Sénégal a versé plus de 435 milliards de francs CFA aux budgets malien, sénégalais, guinéen, bissau-guinéen et sierra léonais. Ce montant représente des impôts, taxes, redevances, cotisations sociales, droits de douane et dividendes. Cela équivaut à 30% du chiffre d’affaire 2022.



Au titre des taxes indirectes, la Sonatel a permis à ses pays de présence de collecter 297 milliards. Les entreprises locales (sous-traitants, fournisseurs, prestataires, etc.) ont bénéficié de 20% du chiffre d’affaires du groupe sénégalais. Lequel, grâce à ses activités, a permis de consolider dans les cinq pays en question 5000 emplois directs et près de 20 000 emplois indirects.



Ce n’est pas tout. La Sonatel participe à l’équilibre de la balance des paiements de ces pays avec une contribution de 77 milliards grâce aux communications internationales.