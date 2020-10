Situation en Guinée Conakry : Le mouvement Leral askan wi interpelle le Président Macky Sall et la communauté internationale

Le mouvement Léral Askan wi suit avec un grand intérêt ce qui est en train de se passer en Guinée Conakry et juge tout simplement inadmissible et inacceptable cette volonté de confiscation de la volonté du peuple guinéen sur fonds de violence, de tuerie et de violation des droits des citoyens.





Le mouvement Léral Askan wi s'étonne et trouve incompréhensible l'absence de réaction de la communauté internationale et principalement de la Cedeao.





Le mouvement Léral askan wi condamne cette violence injustifiée d'Alpha Condé sur le peuple guinéen et demande solennellement au Président de la République Macky Sall de prendre ses responsabilités afin de saisir ses homologues de la CEDEAO comme il a eu à le faire lors de la présidentielle gambienne pour faire respecter la volonté de changement des Guinéens et de protéger les populations guinéennes.





Le mouvement Léral Askan wi demande à la Cedeao de tout faire pour éviter le chaos dans ce pays frère et frontalier à notre pays.





Le Mouvment Léral Askan wi avertit les autorités actuelles de la Cedeao sur les conséquences d'un éventuel chaos en Guinée en ce sens qu'elles seront énormes et n'épargneront aucun pays et principalement le Sénégal au regard de sa position géographique.





Le mouvement Léral Askan wi demande à l'ONU et à la Cedeao d'assurer la sécurité du candidat Cellou Dalein Diallo et de garantir sa liberté de mouvement ainsi que pour les membres de sa famille.