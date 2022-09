Soutien à Goïta : la presse malienne soumet Ousmane Sonko au VAR

Le quotidien d’information malien «Malikilé» estime que le leader de Pastef manque de constance dans ses positions par rapport à la situation au Mali. Il a fouillé dans les archives.



En août dernier, Ousmane Sonko avait manifesté son soutien au peuple malien et au chef de la junte militaire au pouvoir à Bamako. Il disait : «Je me permets de féliciter nos frères maliens. De leur dire qu’ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce sillage, d'encourager le Président AssimiGoita qui n'a pas perdu la face.»



S’adressant directement à ce dernier, le président de Pastef et maire de Ziguinchor poursuit : «Nous lui disons qu’il doit continuer à rester très proche de son peuple parce qu'en politique il n’y a que cette réalité : il faut faire la politique pour son peuple. Qu’il ne se détourne jamais de son peuple, qu’il ne se laisse jamais embrigader par des discours politiciens.»Il ajoute : «Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et la détermination des Maliens et par les efforts de tous les Africains.»



À l’époque, les rotations des troupes de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), bloquées au Mali depuis avril, avaient repris. Elles concernaient les contingentsde tous les pays engagés dont le Sénégal. Ousmane Sonkoavait assimilé ce mouvement des troupes sénégalaises à un désengagement de Dakar du théâtre malien, ignorant manifestement qu’il y avait au même instant d’autres Jambaars prenaient le relais de leurs camarades dont la mission était terminée depuis plus de trois mois.



Il déclarait : «Nous avons vu que MackySall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas, puisqu’ils n’étaient pas là-bas en tant que sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d’envoyer des troupes. Mais si ce problème n’est pas réglé jusqu’en 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens pour en finir avec cette gangrène. Qu’ils tiennent bon et qu’ils restent dans la dignité qu’on connait, la dignité qui a été professée dans la charte du Manding.»



Le journal malien «Malikilé» a reproché à Ousmane Sonkoces propos dans son édition du 22 août dernier, soit quatre jours après sa déclaration.



«Merci pour les compliments M. Sonko. Mais dans l’humilité, le respect et la constance.» («Malikilé», quotidien ‘information malien)



Mais ce que quotidien d’information généralepointe surtout chez le leader de Pastefc’est ce qu’il considère comme de «l’inconstance». Le fait de chanter aujourd’hui les louanges de AssimiGoïta et du peuple malien alors que qu’hier, il laissait entendre que le premier était téléguidé et taxait les seconds de radicaux.



«Malikilé» rembobine : «Le 8 mars 2021, fraîchement libéré mais placé sous contrôle judiciaire (dans le cadre de l’affaire AdjiSarr, NDLR), il (Sonko) anime une conférence de presse au siège de son parti au cours de laquelle il donne son point de vue sur ce qui se passait alors au Mali entre le M5-RFP et les militaires conduits par AssimiGoita : ‘Beaucoup de révolutions se sont tenues en Afrique ces dernières années. Mais au finish, l’aboutissement n’a pas été ce que le peuple attendait. En voulant coûte que coûte procéder par radicalisme, nous avons ouvert la boîte de pandore où c’est l’armée, souvent avec des éléments préparés par des puissances occultes qui héritent du pouvoir et qui remettent en cause tous les acquis démocratiques. Nous voyons ce qui se passe dans un pays voisin, où le peuple a mené toute sa révolution au point de faire tomber le président, et l’armée est intervenue, a été acclamée par le peuple, et nous voyons ce qui s’en est suivi.’»



«Malikilé» considère qu’«un peu plus de modestie lui aurait facilité ses retournements et génuflexions d’aujourd’hui». «En effet, poursuit le journal, revoici Sonko Ousmane, en arbitre du jeu politique africain ou en maître de classe face à ses élèves, oubliant quelque peu les jugements d’hier».



Pour conclure, le quotidien malien lance : «Il faut juste chercher à savoir qui peut induire Assimi Goita. L’inconstant ? Le démagogue qui fait feu de tout bois ? Ou l’ignorant qui ne sait même pas que les troupes sénégalaises ont été relevées ? (…) Merci pour les compliments M. Sonko. Mais dans l’humilité, le respect et la constance.»