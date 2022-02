Tentative Putsch à Bissau : 5 heures de tirs d’armes lourdes au palais

Umaro Sissoco Embalo a beau être un militaire, il a eu chaud hier au palais en plein conseil des ministres quand des hommes armés ont lancé un assaut. « Nous sommes attaqués avec des armes très lourdes pendant cinq heures », a-t-il déclaré après le retour au calme.



Pour Embalo, il ne s’agit pas simplement d’un coup d’Etat pour prendre le pouvoir, mais ‘’pour tuer le président de la République et tous les chefs de l’armée’’. Ainsi, il annonce une enquête.



En attendant, l’homme semble avoir une idée des raisons qui ont motivé les auteurs de cette tentative. « C’est lié à des gens qu’on a combattus. Quand je suis devenu président, j’avais deux soucis : la corruption et le narcotrafic. Et c’est lié à ça. Je savais quel était le prix ».



Embalo assure tout de même qu’il n’y a aucun camp qui a rallié cette tentative de coup d’Etat. ‘’C’est un acte isolé’, a-t-il affirmé.