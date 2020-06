Tenue de l'élection présidentielle en Guinée : La CENI propose la date du 18 octobre 2020

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a fixé au 18 octobre prochain, la date de l'élection présidentielle en Guinée.







L'information a été livrée par le Président de l'institution en charge d'organiser les élections en Guinée. « Après information des acteurs concernés, cette proposition de date sera adressée dans les formes et délais requis par la loi au président de la République pour confirmation », a précisé Kabiné Cissé dans sa communication.