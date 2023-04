Terrorisme au Mali : Le président algérien porte une grave accusation contre un «pays voisin»

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a récemment accordé une interview à la chaîne de télévision arabe Al Jazeera. Il a évoqué l’instabilité au Mali provoquée par les attaques de groupes terroristes.







Pour le numéro un algérien, son pays est «la première victime» de cette situation. «Nous sommes le seul pays dont des diplomates ont été enlevés au Mali, dont deux ont été assassinés», a déclaré Abdelmadjid Tebboune.





«Nous savons qui a fait cela…»





En effet, au cours de l’année 2012, le consul d’Algérie à Gao, Boualem Saies, et six de ses collaborateurs ont été enlevés par le Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest (Mujao). Trois diplomates ont pu être libérés en 2012 et deux autres en août 2014. Le vice-consul Tahar Touati est exécuté en septembre 2012 et Boualem Saeis meurt en captivité, après avoir contracté une maladie chronique.





Au cours de l’entretien accordé à Al Jazeera, le président algérien a accusé un «pays voisin». «Nous savons qui a fait cela. C’est un pays voisin, à travers une organisation terroriste fictive qu’ils ont créée au Mali», a déclaré Abdelmadjid Tebboune.





On ignore de quel État parle le n°1 algérien, mais il n’est pas inutile de rappeler que le pays est en froid avec le Maroc. Alger et Rabat ont rompu leurs relations diplomatiques depuis 2021.