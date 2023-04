Terrorisme : L’ISWAP envisage d’utiliser des drones contre les pays du lac Tchad (rapport)

Un rapport de l’Institut d’études de sécurité (ISS) révèle que les terroristes de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) envisagent d’utiliser des drones pour des attaques dans le bassin du lac Tchad. L’armement et l’utilisation de véhicules aériens sans pilote (UAV) feraient désormais partie de la stratégie opérationnelle de l’ISWAP, selon le document.





Des drones pour transporter des bombes





D’après le rapport, l’ISWAP teste déjà des drones de livraison destinés au transport des engins explosifs improvisés (EEI). Ces véhicules aériens sans pilote (UAV) feront voler les bombes vers des endroits ciblés au Nigeria et dans les autres pays du bassin du lac Tchad.





L’organisation africaine a exprimé ses inquiétudes. Pour elle, l’utilisation de ces drones pourrait aggraver le conflit dans le bassin du lac Tchad et donner l’avantage au groupe extrémiste sur les pays de la région.





Ils ont été obligés de revoir leur stratégie





Ces dernières années, l’armée nigériane a infligé de lourdes pertes aux groupes terroristes Boko Haram, Jama’atu Ahlis-Sunna Lidda’s Awati Wal-Jihad (JAS) et l’Iswap. Ils ont été obligés de revoir leur stratégie, selon le rapport.





Rappelons que l’ISS est une organisation africaine à but non lucratif basée dans des pays comme l’Afrique du Sud, le Sénégal, le Kenya et l’Ethiopie. Ses domaines de compétences sont : la criminalité transnationale, la migration, la sécurité maritime et la prévention de la criminalité notamment.