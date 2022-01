Tiken Jah Fakoly : "Il faut accompagner le Mali dans sa résistance" contre la France

"La France nous a donnés, nous pays francophone, l'indépendance la journée, et l'a récupérée la nuit". C'est en ces termes que s'est exprimé Tiken Jah Fakoly, la star ivoirienne, pour aborder sur les sanctions économiques et financières infligées au Mali à l’issue des sommets extraordinaires de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Economique et Monétaire.



Dans une émission sur MaliVox.net, le chanteur invite à "accompagner le Mali dans sa résistance".