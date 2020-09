Togo : Victoire Tomegah Dogbe nommée Première ministre

Victoire Tomegah Dogbe est la première femme à devenir Première ministre du Togo.

Ministre du Développement à la base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes, cumulativement avec ses fonctions de directrice de cabinet du président Faure Essozimna Gnassingbé, Victoire Tomegah Dogbe a été nommée Première ministre ce lundi 28 septembre.C’est à cette femme discrète, diplômée en économie et en marketing, que le chef de l’État togolais a confié les rênes du gouvernement. Âgée de 60 ans, elle a notamment travaillé pour le PNUD de 1999 à 2008 avant de rentrer au Togo à l’appel de Gilbert Fossoun Houngbo, alors Premier ministre. Par la suite, Faure Gnassingbé lui confiera la direction de son cabinet.Son nom était régulièrement évoqué comme joker pour remplacer Komi Selom Klassou. En poste depuis 2015, le Premier ministre avait déposé, le 25 septembre dernier, la démission de son gouvernement.Ce remaniement était attendu au Togo depuis que Faure Gnassingbé a été réélu en février pour un quatrième mandat, mais l’annonce a été retardée par la pandémie de coronavirus.Première femme togolaise à occuper les fonctions de chef du gouvernement, Victoire Tomegah Dogbe devrait composer rapidement sa nouvelle équipe et prononcer, ce 1er octobre, son discours de politique générale devant l’Assemblée nationale.Faure Gnassingbé a par ailleurs procédé à deux nominations : Ablamba Sandra Johnson devient secrétaire générale de la présidence et Kanka-Malik Natchaba, secrétaire général du gouvernement.