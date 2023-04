Tunisie: le président Saied rejette les "diktats" du FMI

Le président tunisien Kais Saied a rejeté jeudi les "diktats" du Fonds monétaire international (FMI), qui conditionne l'octroi d'un prêt à la Tunisie à des réformes économiques et à la levée de certaines subventions étatiques.







"En ce qui concerne le FMI, les diktats provenant de l'étranger et qui ne mènent qu'à davantage d'appauvrissement sont inacceptables", a déclaré M. Saied à la presse en marge d'une cérémonie à Monastir (centre-est), marquant le 23e anniversaire du décès du père de l'indépendance tunisienne Habib Bourguiba.





L'alternative serait "qu'on compte sur nous-mêmes", a-t-il ajouté en réponse à une question.





La Tunisie, endettée à environ 80% de son PIB, a obtenu un accord de principe du FMI à la mi-octobre pour un nouveau prêt de près de 2 milliards de dollars pour l'aider à surmonter la grave crise financière qu'elle traverse.





Mais les discussions sont dans l'impasse, faute d'engagement ferme de la Tunisie à mettre en oeuvre un programme de réformes pour restructurer les plus de 100 entreprises publiques tunisiennes lourdement endettées et lever les subventions sur certains produits de base.





"Il faut trouver d'autres idées car la paix sociale n'est pas un jeu ou quelque chose qui peut être pris à la légère", a-t-il ajouté, rappelant les meurtrières "émeutes du pain" sous le régime de Bourguiba, dans les années 1980.





En décembre 1983, les autorités tunisiennes avaient décidé de supprimer la subvention sur les produits céréaliers. Conséquence: le prix du pain, de la semoule et des pâtes s'était envolé, provoquant aussitôt des émeutes qui atteignirent leur apogée le 3 janvier 1984.





L'état d'urgence fut instauré. Le bilan officiel fut de plusieurs dizaines de morts, mais il serait plus élevé, selon des ONG.





M. Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet 2021, en limogeant le Premier ministre et en gelant le Parlement, dissous par la suite, faisant ainsi vaciller la démocratie issue de la première révolte du Printemps arabe.





Il a fait adopter par référendum en juillet 2022 une nouvelle Constitution instaurant un système hyper-présidentialiste et réduisant pratiquement à néant les compétences du Parlement, qui était le véritable centre du pouvoir dans le système en place après la chute de la dictature de Zine El Abidine Ben Ali en 2011.





A la faveur d'un vote anti-système, M. Saied, 65 ans, avait été élu en 2019 à la présidence pour un mandat de cinq ans.





Interrogé sur une éventuelle candidature à sa propre succession lors de la présidentielle théoriquement prévue en 2024, M. Saied est resté vague sur ses intentions.





"Il est trop tôt pour dire si je me représenterai", a-t-il dit. "Je ne me sens pas en concurrence avec quiconque, j'ai le sentiment que j'ai une responsabilité à assumer et je n'y renoncerai pas".





"Cela va de soi qu'il y aura des élections et le peuple fera son choix mais l'idée de me porter de nouveau candidat ne me préoccupe pas. Le jour viendra où je passerai le flambeau à celui que le peuple tunisien choisira après moi", a-t-il ajouté.